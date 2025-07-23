Закон про обмеження НАБУ і САП, що ставить під загрозу рух в ЄС, почав діяти

Резонансний закон, що обмежує незалежність антикорупційних органів, був опублікований у виданні ВР "Голос України" та набув чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно із сайтом "Голосу України", закон був опублікований 22 липня – того ж дня, коли його схвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський.

Ухвалений Верховною Радою у вівторок закон передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора – тобто фактично головні антикорупційні органи перестають бути незалежними.

Ще до голосування в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

В ЄК також підкреслили, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

Кос заявила, що у вівторок мала "відверту розмову" з главою уряду Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою. Вона сказала, що висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП.

Належна робота органів правосуддя та боротьба з корупцією в Україні завжди були одними з головних факторів, на які ЄС зважав, ухвалюючи рішення про зближення з Україною та надання їй фінансової підтримки. Ухвалення закону 12414 може стати серйозною перешкодою для ухвалення у ЄС рішення про відкриття переговорних кластерів з Україною.

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