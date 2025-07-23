Закон об ограничении НАБУ и САП, ставящий под угрозу движение в ЕС, вступил в силу

Резонансный закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов, был опубликован в издании ВР "Голос Украины" и вступил в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сайту "Голос Украины", закон был опубликован 22 июля – в тот же день, когда его одобрила Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский.

Принятый Верховной Радой во вторник закон предусматривает, что НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора – то есть фактически главные антикоррупционные органы перестают быть независимыми.

Еще до голосования в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

В ЕК также подчеркнули, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Одобрение документа в сессионном зале вызвало беспокойство комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Кос заявила, что во вторник провела "откровенный разговор" с главой правительства Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Она сказала, что выразила серьезную озабоченность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП.

Надлежащая работа органов правосудия и борьба с коррупцией в Украине всегда были одними из главных факторов, на которые ЕС обращал внимание, принимая решение о сближении с Украиной и предоставлении ей финансовой поддержки. Принятие закона 12414 может стать серьезным препятствием для принятия в ЕС решения об открытии переговорных кластеров с Украиной.

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