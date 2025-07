Финляндия обеспокоена скандальным законом о НАБУ и САП

В Хельсинки выразили обеспокоенность из-за принятия Украиной скандального закона, который ставит Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в зависимость от генпрокурора.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовало в своем X МИД Финляндии.

В Хельсинки отметили, что ограничение независимости антикоррупционных институтов Украины вызывает обеспокоенность.

The new law limiting the independence of Ukraine’s anti-corruption institutions raises concern. Rule of law reforms are at the heart of Ukraine’s EU path and maintaining citizens’ trust in public institutions. We continue to work with Ukraine on necessary EU reforms.