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Финляндия обеспокоена скандальным законом о НАБУ и САП

Новости — Среда, 23 июля 2025, 16:08 — Мария Емец

В Хельсинки выразили обеспокоенность из-за принятия Украиной скандального закона, который ставит Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в зависимость от генпрокурора.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовало в своем X МИД Финляндии.

В Хельсинки отметили, что ограничение независимости антикоррупционных институтов Украины вызывает обеспокоенность.

"Реформы в сфере верховенства права – это основа пути Украины в ЕС и сохранения гражданского доверия к госучреждениям. Мы продолжим сотрудничать с Украиной в вопросе реформ, необходимых для вступления в ЕС", – говорится в заявлении.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его Прага внимательно следит за ситуацией в Украине, и что поддержка Украины не дает властям карт-бланш на любые действия.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Украину последовательно продолжать борьбу с коррупцией.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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Финляндия Вступление в ЕС Реформы Антикоррупция
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