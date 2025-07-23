Ердоган прийняв Єрмака та Умєрова перед перемовинами України й РФ у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, який перебуває в країні разом з українською делегацією, що прибула для третього раунду перемовин з РФ.

Про це повідомляє Anadolu та Андрій Єрмак у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Турецьке агентство опублікувало кадри зустрічі Ердогана з Єрмаком. Самі переговори проходили за зачиненими дверима. На фото, поширених Андрієм Єрмаком, можна бачити, що на зустрічі був присутній також секретар РНБО Рустем Умєров.

Anadolu

Єрмак деталізував, що зустріч відбулася в Анкарі – перед тим, як українська делегація вирушила до Стамбула. За його словами, на ній українська сторона висловила подяку Туреччині за "послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією" та говорили також про раунд перемовин, який має відбутися.

Крім того, йшлося про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці.

"Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав – президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни", – додав керівник ОП.

З Telegram Андрія Єрмака

Окрім Ердогана, українська делегація зустрілась з його старшим радником Акіфом Чагатаєм Киличем та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Українську переговорну команду, нагадаємо, очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров. Початок переговорів з росіянами очікується о 19-00 у Стамбулі.

Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Владімір Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів.