Эрдоган принял Ермака, который прибыл в Турцию с делегацией Украины для переговоров с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который находится в стране вместе с украинской делегацией, прибывшей для третьего раунда переговоров с РФ.

Об этом сообщает Anadolu и Андрей Ермак в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Турецкое агентство опубликовало кадры встречи Эрдогана с Ермаком. Сами переговоры проходили за закрытыми дверями.

Андрей Ермак детализировал, что встреча состоялась в Анкаре – перед тем как украинская делегация отправилась в Стамбул. По его словам, на ней украинская сторона выразила благодарность Турции за "последовательную политическую и оборонную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией" и говорили также о раунде переговоров, который должен состояться.

Кроме того, речь шла о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества.

"Также мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств – президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Путина – для перехода к реальным переговорам о завершении войны", – добавил руководитель ОП.

Кроме Эрдогана, украинская делегация встретилась с его старшим советником

Акифом Чагатаем Кылычем и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Украинскую переговорную команду, напомним, возглавляет уже экс-министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров. Начало переговоров с россиянами ожидается в 19:00 в Стамбуле.

Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

Украинская сторона ранее озвучила повестку дня встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров.