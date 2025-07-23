У Німеччині суд виправдав коміка, який пожартував через замах на Трампа

Суд у Берліні в середу виправдав коміка Себастіана Готца, якого звинувачували у схваленні кримінальних злочинів через жарт про замах на Дональда Трампа під час президентських виборів у США в липні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Себастіан Готц, відомий у Німеччині під псевдо El Hotzo, потрапив під пильну увагу в липні 2024 року після того, як в X почали широко поширюватися скриншоти його дописів.

В одному з них комік порівняв Трампа з останнім автобусом, скориставшись грою слів німецькою мовою: leider knapp verpasst ("на жаль, запізнився / промахнувся"). В іншому пості на Х Готц писав: "Я вважаю абсолютно фантастичним, коли вмирають фашисти".

Берлінська прокуратура звинуватила коміка в потуранні та заохоченні до вчинення кримінальних злочинів і вимагала оштрафувати його на 6 тисяч євро.

Готц же стверджував, що слова сатирика слід розуміти як жарт і що "грати з провокацією" – це його робота.

Суддя Андреа Вілмс у своєму рішенні зазначила, що пост Готца був сатирою, яка не повинна каратися, навіть якщо коментарі були невдалими, а "такі явно сатиричні висловлювання" не можна вважати підбурюванням до скоєння злочину.

У результаті коміка звільнили від відповідальності.

Нагадаємо, під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці застрелили агенти Секретної служби.

Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. Тодішня очільниця Секретної служби Кімберлі Чітл опинилася під шквалом критики і в липні 2024 року пішла з посади, передавши її тимчасовому керівнику.

З поверненням до Білого дому у січні 2025 року Трамп призначив очільником Секретної служби агента Шона Керрана, який прикрив його під час замаху.