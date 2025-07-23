В Германии суд оправдал комика, который пошутил из-за покушения на Трампа

Суд в Берлине в среду оправдал комика Себастиана Готца, которого обвиняли в одобрении уголовных преступлений из-за шутки о покушении на Дональда Трампа во время президентских выборов в США в июле 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Себастиан Готц, известный в Германии под псевдонимом El Hotzo, попал под пристальное внимание в июле 2024 года после того, как в X начали широко распространяться скриншоты его сообщений.

В одном из них комик сравнил Трампа с последним автобусом, воспользовавшись игрой слов на немецком языке: leider knapp verpasst ("к сожалению, опоздал/промахнулся"). В другом посте на Х Готц писал: "Я считаю абсолютно фантастическим, когда умирают фашисты".

Берлинская прокуратура обвинила комика в попустительстве и поощрении совершения уголовных преступлений и потребовала оштрафовать его на 6 тысяч евро.

Готц же утверждал, что слова сатирика следует понимать как шутку и что "играть с провокацией" – это его работа.

Судья Андреа Вилмс в своем решении отметила, что пост Готца был сатирой, которая не должна наказываться, даже если комментарии были неудачными, а "такие явно сатирические высказывания" нельзя считать подстрекательством к совершению преступления.

В результате комика освободили от ответственности.

Напомним, во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте застрелили агенты Секретной службы.

Покушение на Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика. Тогдашняя руководительница Секретной службы Кимберли Читл оказалась под шквалом критики и в июле 2024 года ушла с должности, передав ее временному руководителю.

С возвращением в Белый дом в январе 2025 года Трамп назначил главой Секретной службы агента Шона Керрана, который прикрыл его во время покушения.