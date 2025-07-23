У Молдові можуть покарати лідера партії з орбіти Шора за сутички з поліцією

Лідера повʼязаної з олігархом-утікачем Іланом Шором молдовської партії "Шанс" Алексєя Лунгу можуть притягнути до відповідальності за хуліганство та образи співробітників поліції під час протесту в Кишиневі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Вранці у середу в Telegram-каналах повідомили, що Лунгу нібито затримали біля будівлі Апеляційної палати Кишинева, де влаштував протест проросійський блок "Перемога", куди входить і партія "Шанс".

На опублікованих кадрах видно, що між учасниками протесту і поліцейськими сталася бійка. Лунгу спробували посадити в поліцейську машину, але політик заявив, що йому стало зле, тож на місце викликали швидку допомогу.

У поліції Кишинева повідомили, що Лунгу "посягнув на недоторканність співробітників поліції", тому його можуть притягнути до відповідальності "за образу і хуліганство".

Покарання також загрожує чоловіку, який супроводжував лідера "Шансу" і, за даними правоохоронців, є його охоронцем.

Партія "Шанс" стала де-факто наступницею партії "Шор" після того, як її оголосили неконституційною, перейнявши її кольори та стилістику. Зараз партія входить до блоку "Перемога", про заснування якого Шор оголосив у Москві.

Минулого тижня Центральна виборча комісія Молдови ухвалила рішення, яке може призвести до розпуску партії "Шанс", а також відхилила заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога".

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