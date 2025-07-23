В Молдове могут наказать лидера партии из орбиты Шора за столкновения с полицией

Лидера связанной с беглым олигархом Иланом Шором молдовской партии "Шанс" Алексея Лунгу могут привлечь к ответственности за хулиганство и оскорбления сотрудников полиции во время протеста в Кишиневе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Утром в среду в Telegram-каналах сообщили, что Лунгу якобы задержали у здания Апелляционной палаты Кишинева, где устроил протест пророссийский блок "Победа", куда входит и партия "Шанс".

На опубликованных кадрах видно, что между протестующими и полицейскими произошла потасовка. Лунгу попытались посадить в полицейскую машину, но политик заявил, что ему стало плохо, поэтому на место вызвали скорую помощь.

В полиции Кишинева сообщили, что Лунгу "посягнул на неприкосновенность сотрудников полиции", поэтому его могут привлечь к ответственности "за оскорбление и хулиганство".

Наказание также грозит мужчине, который сопровождал лидера "Шанса" и, по данным правоохранителей, является его охранником.

Партия "Шанс" стала де-факто преемницей партии "Шор" после того, как ее объявили неконституционной, переняв ее цвета и стилистику. Сейчас партия входит в блок "Победа", об учреждении которого Шор объявил в Москве.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение, которое может привести к роспуску партии "Шанс", а также отклонила заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока "Победа".

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