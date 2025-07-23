Возле греческого Коринфа объявили дополнительную эвакуацию из-за лесного пожара

В районе греческого города Коринф объявили эвакуацию для большего количества людей из-за масштабного лесного пожара.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пожар возле Коринфа продолжается в полную силу, 340 пожарных и десятки единиц техники, а также более 20 самолетов и вертолетов борются с рядом очагов.

После 17 часов указание об эвакуации получили жители еще трех районов – населенных пунктов Мати, Ахладеа и Амигдалеа, им посоветовали незамедлительно выезжать в направлении поселка Архея Фенеос.

Пожар возле Коринфа вспыхнул во вторник, 22 июля. Борьбу с огнем осложняет сорокаградусная жара.

В тот же день возле Афин пожарный вертолет упал в море и утонул при попытке набрать воду для тушения другого пожара. Трое членов экипажа были спасены.

С рядом пожаров борются и на севере Турции, из-за них также объявляли эвакуацию.

В Болгарии с субботы пытаются потушить пожар, который вспыхнул в городе Сливница, недалеко от столицы Софии.