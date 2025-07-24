Естонія зробила санкції проти режиму Лукашенка безстроковими

Уряд Естонії у четвер вирішив зробити персональні санкції проти Білорусі, зокрема проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка, безстроковими.

Про це повідомила пресслужба МЗС Естонії, пише "Європейська правда".

Ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Тсахкна. Він наголосив, що насильство білоруського режиму щодо білорусів, порушення ним прав людини та його участь у російській агресії в Україні не змінилися, тому необхідно продовжувати впровадження чинних санкцій.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, що продовжуються, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", – пояснив естонський міністр.

У списку осіб, які підпадають під санкції Естонії, 273 людини, серед яких білоруські високопосадовці, судді, силовики, пропагандисти та наближені до Лукашенка особи – у тому числі і сам самопроголошений президент.

Уряд Естонії погодився продовжити санкції та зробити їх безстроковими.

Уряд Естонії запровадив санкції проти білоруських осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів президента Білорусі і пов'язані з цим порушення прав людини, у серпні 2020 року. Вони мали термін дії і неодноразово продовжувались.

У березні Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Білорусі у звʼязку з підривом у ній демократії, а також через внутрішні репресії та сприяння російській війні проти України.