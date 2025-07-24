Эстония сделала санкции против режима Лукашенко бессрочными

Правительство Эстонии в четверг решило сделать персональные санкции против Беларуси, в частности против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, бессрочными.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии, пишет "Европейская правда".

Инициативу внес министр иностранных дел Маргус Тсахкна. Он отметил, что насилие белорусского режима в отношении белорусов, нарушение им прав человека и его участие в российской агрессии в Украине не изменились, поэтому необходимо продолжать внедрение действующих санкций.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", – пояснил эстонский министр.

В списке лиц, подпадающих под санкции Эстонии, 273 человека, среди которых белорусские чиновники, судьи, силовики, пропагандисты и приближенные к Лукашенко лица – в том числе и сам самопровозглашенный президент.

Правительство Эстонии согласилось продлить санкции и сделать их бессрочными.

Правительство Эстонии ввело санкции против белорусских лиц, ответственных за фальсификацию выборов президента Беларуси и связанные с этим нарушения прав человека, в августе 2020 года. Они имели срок действия и неоднократно продлевались.

В марте Совет Европейского союза расширил санкции против Беларуси в связи с подрывом в ней демократии, а также из-за внутренних репрессий и содействия российской войне против Украины.