Єврокомісія не змінюватиме узгоджену торговельну угоду з Україною попри тиск 5 держав ЄС

Європейська комісія не планує вносити зміни до вже узгодженого з Україною тексту нової торговельної угоди, готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС, незважаючи на вимоги п’яти держав ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія), переглянути його.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" 24 липня, заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Єврокомісія не збирається переглядати текст торговельної угоди з Україною, перемовини щодо якого вже завершені.

"Щодо часових рамок, зараз я не можу сказати нічого конкретного. Але голосування, ухвалення, яке відбудеться, стосуватиметься саме того тексту, який був погоджений", – заявив Гілл "ЄвроПравді".

"Наскільки мені відомо, його не будуть переглядати", – додав він.

Речник Єврокомісії уточнив, що наразі "існує така позиція".

"Якщо я помиляюся, я повідомлю вам про це, але саме так я наразі це розумію", – сказав Олоф Гілл.

Як повідомляла "Європейська правда", Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", що завершився на початку червня, може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

На той час торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили на початку тижня.

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