Еврокомиссия не будет пересматривать текст торгового соглашения с Украиной, несмотря на давление 5 стран

Европейская комиссия не планирует вносить изменения в уже согласованный с Украиной текст нового торгового соглашения, готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС, несмотря на требования пяти государств ЕС (Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния), пересмотреть его.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" 24 июля, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

"Относительно временных рамок, сейчас я не могу сказать ничего конкретного. Но голосование, принятие, которое состоится, будет касаться именно того текста, который был согласован", – заявил Гилл "ЕвроПравде".

"Насколько мне известно, его не будут пересматривать", – добавил он.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что сейчас "существует такая позиция".

"Если я ошибаюсь, я сообщу вам об этом, но именно так я пока это понимаю", – сказал Олоф Гилл.

Как сообщала "Европейская правда", Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния считают, что новое торговое соглашение с Украиной, которое предлагает Еврокомиссия вместо "торгового безвиза", завершившегося в начале июня, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной об основных принципах пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТМ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое согласовали в начале недели.

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