Лідера ультраправих у Чехії хочуть судити за підбурювання до ненависті

Поліція Праги запропонувала прокуратурі оголосити лідеру ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамурі звинувачення в підбурюванні до ненависті через його передвиборчу кампанію минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Seznam Zprávy.

Слідчі звинувачують Окамуру, а також SPD у розпалюванні ненависті, за що йому загрожує до трьох років в'язниці. Причиною є плакат проти міграційного пакту ЄС, розміщений перед минулорічними регіональними та сенатськими виборами.

На ньому був зображений темношкірий чоловік з закривавленим ножем і в закривавленій сорочці, а також текст "Недоліки в охороні здоров'я не вирішать "хірурги" з-за кордону".

Слідство також звернуло увагу, що голова SPD кілька разів публічно презентував цей плакат у телевізійних ефірах та на своїх профілях у соціальних мережах.

Розслідування почалось у лютому – після того, як правоохоронці подали запит про позбавлення Окамури імунітету.

"Поліція завершила розслідування і передала прокурору справу з пропозицією про оголошення звинувачення", – підтвердив Seznam Zprávy окружний прокурор Праги 1 Ян Лелек.

Сам голова SPD давно заперечує звинувачення, наголошуючи, що її головним посланням була незгода з міграційним пактом Європейського Союзу.

Зазначимо, що минулого року Конституційний суд Чехії відхилив скаргу, подану на расистські антиіммігрантські передвиборчі плакати Окамури.

Раніше лідер чеських популістів розкритикував експосла України за "зарозумілість" після того, як той дорікнув йому за критику "українізації Чехії".