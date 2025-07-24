Лидера ультраправых в Чехии хотят судить за подстрекательство к ненависти

Полиция Праги предложила прокуратуре объявить лидеру ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамури обвинение в подстрекательстве к ненависти из-за его предвыборной кампании в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Seznam Zprávy.

Следователи обвиняют Окамуру, а также SPD в разжигании ненависти, за что ему грозит до трех лет тюрьмы. Причиной является плакат против миграционного пакта ЕС, размещенный перед прошлогодними региональными и сенатскими выборами.

На нем был изображен темнокожий мужчина с окровавленным ножом и в окровавленной рубашке, а также текст "Недостатки в здравоохранении не решат „хирурги" из-за границы".

Следствие также обратил внимание, что председатель SPD несколько раз публично представил этот плакат в телевизионных эфирах и на своих профилях в социальных сетях.

Расследование началось в феврале – после того, как правоохранители подали запрос о лишении Окамуры иммунитета.

"Полиция завершила расследование и передала прокурору дело с предложением об объявлении обвинения", – подтвердил Seznam Zprávy окружной прокурор Праги 1 Ян Лелек.

Сам председатель SPD давно отрицает обвинения, подчеркивая, что ее главным посланием было несогласие с миграционным пактом Европейского Союза.

Отметим, что в прошлом году Конституционный суд Чехии отклонил жалобу, поданную на расистские антииммигрантские предвыборные плакаты Окамуры.

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