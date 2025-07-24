Бельгія та Франція зміцнюють партнерство в області атомної енергетики

Бельгія і Франція домовилися посилити спільну роботу в галузі атомної енергетики після рішення Брюсселя відмовитися від плану поступової відмови від атомної енергії і повністю перейти на технології з нульовими викидами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з декларацією про наміри, підписаною в середу в Парижі міністром енергетики Бельгії Матьє Біє і його французьким колегою Марком Ферраччі, дві країни будуть співпрацювати в галузі продовження терміну експлуатації реакторів, нових проєктів, включаючи малі модульні реактори, наукових досліджень і розробок, стратегічних ланцюгів поставок і підготовки кадрів.

Як заявили в бельгійському Міністерстві енергетики, партнерство з Францією "базується на спільній амбіції зробити атомну енергетику стратегічним важелем для більш стійкої, конкурентоспроможної та життєздатної Європи".

Ферраччі зазначив, що нещодавній поворот Бельгії в питанні атомної енергетики "дозволяє передбачити конкретні партнерства з розширення наявних реакторів, розгортання нових енергетичних реакторів та спільну розробку малих модульних реакторів".

"Ця заява демонструє наше спільне бажання розвивати нашу атомну промисловість і розпочати амбітні енергетичні програми для забезпечення нашого майбутнього", – сказав він.

Повідомляли також, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо невдовзі відвідає Вашингтон для підписання міжурядової угоди зі США про будівництво атомного енергоблока Westinghouse вартістю $12-15 млрд.

А Велика Британія у червні оголосила про плани побудувати першу з 1990-х років атомну електростанцію, яка зменшить її залежність від викопного палива.