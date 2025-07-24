Бельгия и Франция укрепляют партнерство в области атомной энергетики

Бельгия и Франция договорились усилить совместную работу в области атомной энергетики после решения Брюсселя отказаться от плана постепенного отказа от атомной энергии и полностью перейти на технологии с нулевыми выбросами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно декларации о намерениях, подписанной в среду в Париже министром энергетики Бельгии Матье Бие и его французским коллегой Марком Ферраччи, две страны будут сотрудничать в области продления срока эксплуатации реакторов, новых проектов, включая малые модульные реакторы, научных исследований и разработок, стратегических цепочек поставок и подготовки кадров.

Как заявили в бельгийском Министерстве энергетики, партнерство с Францией "основано на общей амбиции сделать атомную энергетику стратегическим рычагом для более устойчивой, конкурентоспособной и жизнеспособной Европы".

Ферраччи отметил, что недавний поворот Бельгии в вопросе атомной энергетики "позволяет предвидеть конкретные партнерства по расширению существующих реакторов, развертыванию новых энергетических реакторов и совместной разработке малых модульных реакторов".

"Это заявление демонстрирует наше общее желание развивать нашу атомную промышленность и начать амбициозные энергетические программы для обеспечения нашего будущего", – сказал он.

Сообщалось также, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо вскоре посетит Вашингтон для подписания межправительственного соглашения с США о строительстве атомного энергоблока Westinghouse стоимостью $12-15 млрд.

А Великобритания в июне объявила о планах построить первую с 1990-х годов атомную электростанцию, которая уменьшит ее зависимость от ископаемого топлива.