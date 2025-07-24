Стефанчук запросив спікера Палати представників США до Києва

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у четвер повідомив про телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанчук написав на Facebook.

Глава українського парламенту зазначив, що подякував Джонсону за послідовну підтримку України та "наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росію".

"Окремо обговорили шляхи стримування агресора. Домовилися про посилення міжпарламентської взаємодії, яка є важливою складовою стратегічного партнерства України та США", – додав він.

Також, за словами Стефанчука, він запросив спікера Палати представників до Києва і домовився про зустріч у межах парламентського саміту "Групи семи" у Канаді у вересні.

Майк Джонсон обіймає посаду спікера нижньої палати Конгресу США з осені 2023 року.

Раніше він скептично оцінював необхідність виділяти додаткове фінансування для військової допомоги Україні, але при цьому наголошував, що США підтримують якнайшвидше завершення бойових дій.

Днями Верховна Рада звернулась до американського Конгресу щодо "посилення лідерства США" у підтримці України, яка дає відсіч повномасштабній російській агресії.