Фредеріксен: в України закінчуються гроші, заморожені активи – одне з найкращих рішень

Україна потребує грошей, щоб продовжувати оборонну війну проти Росії, і найочевиднішим джерелом коштів для додаткового фінансування з боку ЄС мали б бути заморожені активи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен перед початком другого дня засідання Європейської ради 16 жовтня.

"Вести війну дорого… І в України зараз закінчуються гроші. Це вже сталося. Вони не можуть купувати те, що їм потрібно. Вони не можуть виробляти те, що їм потрібно", – заявила Фредеріксен.

Вона нагадала, що Росія зараз завдає все сильніших ударів по Україні, "ніж ми спостерігали ще зовсім недавно".

"Отже, у нас є нагальна проблема з пошуком фінансування на 2026 рік на європейському рівні. Ми повинні бути впевнені, що на європейському рівні буде достатньо грошей для ведення війни у 2027 році. Це те, що я зараз порушу на зустрічі", – підкреслила данська премʼєрка.

Вона пообіцяла, що "ми з данського боку продовжимо надавати ту допомогу, яку можемо".

Щодо того, де взяти додаткові кошти для України, Метте Фредеріксен підкреслила, що "заморожені активи – найочевидніше джерело, до якого варто звернутися".

"Це не лише дозволить профінансувати оборону Європи, але й означатиме, що Росія, яка зараз завдає стільки шкоди Україні та Європі, буде змушена заплатити за все, що вона робить… Я досі вважаю, що це одне з найкращих рішень, які ми маємо просто перед собою", – додала політикиня.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня у Брюсселі, в другий день саміту лідерів ЄС, буде обговорене питання підтримки України за участі президента України Володимира Зеленського. Керівники Євросоюзу вже публічно запевнили президента України у тому, що санкції проти РФ у жодному разі не будуть послаблені.

У той самий час, очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї використання заморожених активів Центробанку РФ на користь України.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що на саміті лідерів ЄС 15-16 жовтня не буде рішень про фінансування України та росактиви через відсутність згоди з цього приводу.

Про запропонований юридичний шлях використання цих коштів читайте у статті "Гроші Росії, але не всі. Де ЄС може взяти кошти для України та чому не йдеться про 210 млрд".