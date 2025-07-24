Стефанчук пригласил спикера Палаты представителей США в Киев

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в четверг сообщил о телефонном разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанчук написал в Facebook.

Глава украинского парламента отметил, что поблагодарил Джонсона за последовательную поддержку Украины и "подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию".

"Отдельно обсудили пути сдерживания агрессора. Договорились об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей стратегического партнерства Украины и США", – добавил он.

Также, по словам Стефанчука, он пригласил спикера Палаты представителей в Киев и договорился о встрече в рамках парламентского саммита "Группы семи" в Канаде в сентябре.

Майк Джонсон занимает пост спикера нижней палаты Конгресса США с осени 2023 года.

Ранее он скептически оценивал необходимость выделять дополнительное финансирование для военной помощи Украине, но при этом отмечал, что США поддерживают скорейшее завершение боевых действий.

На днях Верховная Рада обратилась к американскому Конгрессу относительно "усиления лидерства США" в поддержке Украины, которая дает отпор полномасштабной российской агрессии.