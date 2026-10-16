В Естонії сперечаються через плани змінити колір паспорта

Міністерство внутрішніх справ Естонії пропонує повернути естонським закордонним паспортам синій колір, однак в опозиції заявили, що в умовах міграційної ситуації та гібридних атак РФ зараз є справи і важливіші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Згідно з підготовленим законопроєктом, з 2030 року закордонні паспорти громадян Естонії знову матимуть сині обкладинки. Крім того, з наступного року планують оновити елементи захисту як у паспортах громадян, так і в паспортах іноземців.

За словами глави МВС Ігоря Таро, ідея змінити колір обкладинки виникла під час роботи над дизайном паспортів нового зразка.

"Виникла думка, що, оскільки естонський паспорт є символом зв’язку між державою та її громадянином у міжнародному спілкуванні та головним посвідченням особи під час подорожей, його зовнішній вигляд має відображати й кольори естонської держави", – розповів Таро.

За словами міністра, наявні паспорти будуть дійсними до закінчення терміну їхньої дії.

Колишній глава МВС, лідер опозиційної Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметс в інтерв’ю Postimees розкритикував ідею Таро.

"З огляду на те, що нам доводиться дедалі більше займатися запобіганням гібридним атакам Росії, з огляду на проблеми, пов’язані з чисельністю особового складу поліції та Рятувального департаменту, а також ситуацію з міграцією, можна сказати, що міністр внутрішніх справ зосередився зовсім не на тому. У нас є важливіші справи. Навіщо займатися питаннями, на які доведеться витратити значні державні ресурси, але які не принесуть суспільству жодного необхідного результату?" – сказав він.

Депутат Європарламенту Юрі Ратас також зазначив, що робота над кольором паспорта здається йому передвиборчою імітацією діяльності.

Паспорти з синіми обкладинками видавалися в Естонії до Другої світової війни та після відновлення незалежності. Естонія почала видавати закордонні паспорти бордового кольору у 2004 році, після вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, торік Естонія вирішила не визнавати небіометричні закордонні паспорти, видані Росією.

Також кілька років тому Естонія дозволила анулювати паспорти натуралізованих громадян, які воюють на боці РФ.