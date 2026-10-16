Прем’єр Чехії: Трамп підставив Європу своєю угодою з Путіним

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував домовленість американського президента Дональда Трампа з правителем РФ Владіміром Путіним щодо дизельного пального.

Про це він сказав перед початком другого дня саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Бабіша, Трамп підставив Європу, і їй варто бути активнішою.

"Гадаю, ми всі хочемо миру. Я не кажу, що мир означає погоджуватися з якимись російськими уявленнями", – додав він, не висунувши інших пропозицій.

"Факт у тому, що війна триває, Європа залишається осторонь, а Трамп, уклавши цю угоду з Путіним, фактично підставив нас, і ми мусимо щось робити", – сказав чеський прем’єр.

Бабіш раніше вже назвав рішення американського президента "ляпасом".

"Це величезний ляпас Європі", – сказав Бабіш про угоду Трампа з Росією.

"Ця війна – це погано, нас чекає зима, мені самому цікаво, з чим виступлять провідні лідери Європи", – підсумував чеський прем'єр, на думку якого підтримка України має надаватися у формі позики і не повинна включатися до європейського бюджету.

Як повідомлялося, США хочуть послабити санкції проти "тіньового флоту". Дії президента Дональда Трампа, зокрема "дизельну угоду" з РФ критикують і у США. Зокрема, 12 сенаторів написали Трампу лист про те, що його угода з Путіним – це "зрада народу України".

Керівники Євросоюзу разом з тим публічно запевнили президента України у тому, що санкції проти РФ у жодному разі не будуть послаблені.

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