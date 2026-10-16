ЄС схвалив виділення 32 млн євро на систему виявлення дронів на кордоні Естонії
Європейська комісія попередньо схвалила виділення майже 32 млн євро на систему спостереження за безпілотниками на східному кордоні Естонії.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.
Йдеться про черговий транш у межах програми, про яку оголосили в березні.
Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) продовжить створювати багаторівневу інтегровану систему виявлення безпілотників і повітряного спостереження на зовнішньому кордоні ЄС у співпраці зі Силами оборони Естонії.
"У співпраці зі Силами оборони ми зможемо закупити й встановити радари та камери, обладнання для виявлення безпілотників, а також ІТ-систему, яка об'єднає ці засоби для формування спільної картини ситуації", – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро.
"Це поліпшить нашу здатність виявляти й оцінювати потенційні загрози, щоб ми могли швидко реагувати. Наша мета – запобігати загрозам до того, як вони почнуть впливати на безпеку жителів Естонії", – додав міністр.
За словами Таро, східний кордон Естонії наразі є першою лінією оборони вільного світу.
"Підтримка Європейського Союзу в посиленні спостереження за безпілотниками на цій ділянці свідчить, що ми добре попрацювали досі й обрали правильний шлях. Це також демонструє довіру до наших навичок і здатності захищати зовнішній кордон ЄС", – зазначив він.
Фінансування надійде з фонду ЄС для управління кордонами та візової політики. Ще 10% вартості проєкту профінансує сама Естонія.
Про програму в березні оголосив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. На захист від безпілотників передбачили понад 200 млн євро, а на системи спостереження за дронами та протидії їм – близько 214 млн євро протягом чотирьох років.
Перші стаціонарні системи встановили на південно-східному кордоні Естонії в травні, а повністю завершити розгортання системи планують до кінця 2029 року.