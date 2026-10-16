Глава Міноборони Молдови засудив 5 вторгнень дронів у повітряний простір

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий засудив п’ять випадків незаконного порушення повітряного простору країни, зафіксованих у ніч на 16 жовтня на тлі масованих російських атак на Україну.

Про це Носатий написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами міністра, незважаючи на те, що всі літальні апарати швидко покинули територію республіки й обійшлося без збитків, кожен подібний інцидент становить загрозу безпеці громадян.

"Незважаючи на те, що всі вони покинули територію країни за короткий час, це не означає, що вторгнення не становили небезпеки. Будь-яке порушення національного повітряного простору несе ризик для безпеки громадян. Ми продовжуємо стежити за ситуацією", – написав Носатий.

Міністр наголосив, що категорично засуджує кожен випадок незаконного вторгнення в повітряний простір Молдови, оскільки подібні інциденти загрожують національній безпеці.

У ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.

У ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. Міністр оборони заявив, що цей дрон "однозначно" російський.