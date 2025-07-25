Зеленский заверил, что не хочет рисковать европейским будущим Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины – на фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время общения со СМИ 25 июля.

Президент сказал, что "не хочет ничем рисковать" в вопросе европейского курса Украины, и уверял партнеров, что найдет выход из ситуации, сложившейся в результате принятия скандального закона о НАБУ и САП.

"Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции... Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", – сказал Зеленский.

Напомним, 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сказал о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона и сообщил, что фон дер Ляйен контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив Киев об объяснениях.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ, и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

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