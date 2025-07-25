Парламент Косова не смог разблокировать работу за день до дедлайна

Парламент частично признанного Косова в пятницу провалил 52-ю подряд попытку разблокировать работу – за день до крайнего срока, установленного для него Конституционным судом страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BIRN.

Депутаты косовского парламента в пятницу, как и в предыдущие разы, не смогли избрать спикера – это является обязательным условием для закрытия учредительной сессии и начала работы законодательного органа.

Движение "Самоопределение", партия главы правительства Косова Альбина Курти, настаивает на назначении спикером парламента своего кандидата, но не имеет большинства голосов. Оппозиция же обвиняет премьера Альбина Курти в узурпации власти.

Политический тупик должен был бы решить Конституционный суд Косова, который в конце июня обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней.

Но Суд не определил ни шагов для выполнения решения, ни мер, которые наступят в случае его невыполнения.

Последняя попытка избрать спикера парламента Косова будет предпринята в субботу. Если она также провалится, то, согласно предписанию Конституционного суда, депутаты смогут собраться не ранее 8 августа.

В косовской оппозиции уже открыто говорят о сценарии повторных парламентских выборов.

Курти ведет переговоры с лидером Социал-демократической партии Фатмиром Лимаем и выдвинул предложение о сотрудничестве, что могло бы потенциально предотвратить такой сценарий.

Но проблема заключается в том, что Лимай сам хочет быть избранным на должность спикера, и неизвестно, захочет ли Курти уступать.

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