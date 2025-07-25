У Польщі оголосили результати перерахунку голосів на виборах президента

Перерахунок голосів на виборах президента Польщі практично не змінив їхні результати, згідно з якими переміг опозиційний кандидат Кароль Навроцький.

Це випливає з оголошеної у пʼятницю заяви речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, повідомляє "Європейська правда".

За словами Новака, прокуратура встановила загалом 250 дільничних комісій по всій Польщі, де існувала підозра на невідповідність оголошених результатів голосування фактичним.

Перевірка показала, що в цих комісіях "Кароль Навроцький отримав на 1538 голосів менше, а Рафал Тшасковський на 1541 голос більше, ніж зазначено в офіційних виборчих протоколах".

Таким чином, перерахунок не вплинув на результат виборів, за якими відрив Навроцького від Тшасковського становив майже 370 тисяч голосів.

Водночас речник Національної прокуратури Польщі зазначив, що за фактом порушень під час підрахунку голосів було відкрито 17 кримінальних проваджень, розслідування за якими триває і досі.

"У провадженнях, в яких було виявлено розбіжності між офіційними результатами голосування та результатами огляду бюлетенів, прокурори вживатимуть заходів для з'ясування причин та характеру порушень, зокрема встановлення можливих відповідальних осіб", – додав він.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні польського парламенту.

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