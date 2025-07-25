В Польше объявили результаты пересчета голосов на выборах президента

Пересчет голосов на выборах президента Польши практически не изменил их результаты, согласно которым победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий.

Это следует из объявленного в пятницу заявления представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, сообщает "Европейская правда".

По словам Новака, прокуратура установила в целом 250 участковых комиссий по всей Польше, где существовало подозрение на несоответствие объявленных результатов голосования фактическим.

Проверка показала, что в этих комиссиях "Кароль Навроцкий получил на 1538 голосов меньше, а Рафал Тшасковский на 1541 голос больше, чем указано в официальных избирательных протоколах".

Таким образом, пересчет не повлиял на результат выборов, по которым отрыв Навроцкого от Тшасковского составлял почти 370 тысяч голосов.

В то же время представитель Национальной прокуратуры Польши отметил, что по факту нарушений при подсчете голосов было открыто 17 уголовных производств, расследование по которым продолжается до сих пор.

"В производствах, в которых были выявлены расхождения между официальными результатами голосования и результатами осмотра бюллетеней, прокуроры будут принимать меры для выяснения причин и характера нарушений, в частности установления возможных ответственных лиц", – добавил он.

Напомним, Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принятия присяги на заседании польского парламента.

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