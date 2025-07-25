Трамп: шанси на торговельну угоду з ЄС – 50 на 50 або й менше

Американський президент Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду з Європейським Союзом становлять "50 на 50, можливо, навіть менше".

Про це він сказав журналістам перед від’їздом з Білого дому до Шотландії, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Перед від’їздом з Білого дому до Шотландії у п’ятницю, 25 липня, Трамп прокоментував перспективи торговельної угоди із Європейським Союзом.

"Я б сказав у нас 50/50 шансів, можливо, навіть менше", – сказав він.

За словами Трампа, це буде угода, за якою ЄС повинен буде знизити свої тарифи, "тому що зараз вони становлять 30%".

"Або вони можуть залишити все як є. Але вони дуже хочуть укласти угоду", – зазначив американський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість розв'язати питання шляхом переговорів.