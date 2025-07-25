Американский президент Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше".

Об этом он сказал журналистам перед отъездом из Белого дома в Шотландию, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Перед отъездом из Белого дома в Шотландию в пятницу, 25 июля, Трамп прокомментировал перспективы торгового соглашения с Европейским Союзом.

"Я бы сказал у нас 50/50 шансов, возможно, даже меньше", – сказал он.

По словам Трампа, это будет соглашение, по которому ЕС должен будет снизить свои тарифы, "потому что сейчас они составляют 30%".

"Или они могут оставить все как есть. Но они очень хотят заключить сделку", – отметил американский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.