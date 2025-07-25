ЗМІ: у ЄС сподіваються на укладення торговельної угоди із США цими вихідними

Європейський Союз і Сполучені Штати можуть досягти рамкової торговельної угоди вже цими вихідними.

Про це заявили в п’ятницю, 25 липня, посадовці та дипломати ЄС, які поспілкувалися із Reuters, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, угода, ймовірно, передбачатиме базове мито у 15% на всі товари з ЄС, що надходитимуть до США, а також, ймовірно, 50% мито на європейську сталь та алюміній.

Президент США Дональд Трамп цього ж дня заявив, що існує 50-відсотковий шанс, або навіть менший, на досягнення торговельної угоди зі стороною ЄС, додавши, що Брюссель "дуже хоче укласти угоду".

Один зі співрозмовників зазначив, що угода на вихідних виглядає ймовірною, оскільки "рішення зараз фактично в руках Трампа".

Інший співрозмовник сказав, що є "хороший шанс", що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Трампом у Шотландії на вихідних.

Як зазначає агентство, ЄС наразі зіштовхується з митами США на понад 70% свого експорту: 50% – на сталь і алюміній, 25% – на автомобілі та автозапчастини та 10% – на більшість інших товарів ЄС.

Трамп заявив, що підніме ці мита до 30% з 1 серпня. Крім того, очікуються подальші мита на мідь і фармацевтичну продукцію.

У разі провалу переговорів ЄС підготував контрзаходи.