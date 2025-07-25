СМИ: в ЕС надеются на заключение торгового соглашения с США в эти выходные

Европейский Союз и Соединенные Штаты могут достичь рамочного торгового соглашения уже в эти выходные.

Об этом заявили в пятницу, 25 июля, чиновники и дипломаты ЕС, которые пообщались с Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, соглашение, вероятно, будет предусматривать базовую пошлину в 15% на все товары из ЕС, поступающие в США, а также, вероятно, 50% пошлину на европейскую сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что существует 50-процентный шанс, или даже меньше, на достижение торгового соглашения со стороной ЕС, добавив, что Брюссель "очень хочет заключить соглашение".

Один из собеседников отметил, что соглашение на выходных выглядит вероятным, поскольку "решение сейчас фактически в руках Трампа".

Другой собеседник сказал, что есть "хороший шанс", что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с Трампом в Шотландии на выходных.

Как отмечает агентство, ЕС в настоящее время сталкивается с пошлинами США на более 70% своего экспорта: 50% – на сталь и алюминий, 25% – на автомобили и автозапчасти и 10% – на большинство других товаров ЕС.

Трамп заявил, что повысит эти пошлины до 30% с 1 августа. Кроме того, ожидаются дальнейшие пошлины на медь и фармацевтическую продукцию.

В случае провала переговоров ЕС подготовил контрмеры.