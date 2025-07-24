Польща підпише зі США угоду про кредит на $4 млрд для модернізації армії

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підпише в п'ятницю угоду про надання Варшаві кредитної гарантії в розмірі 4 мільярдів доларів на модернізацію польських Збройних сил.

Це в четвер анонсувало польське Міноборони, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Косіняк-Камиш та заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки зустрінуться вранці у пʼятницю у Варшаві для підписання кредитної угоди.

Після підписання угоди заплановані заяви для ЗМІ, а потім відбудуться двосторонні переговори.

Кредитна гарантія з боку Сполучених Штатів буде надана в межах програми Foreign Military Financing і становитиме, як повідомляли в Міноборони Польщі, 4 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на модернізацію армії країни.

Польська сторона раніше говорила, що кошти будуть використані, зокрема, для часткової оплати підписаних з США контрактів на військову техніку, зокрема придбання 96 ударних вертольотів AH-64E Apache або 6 батарей систем протиповітряної оборони Patriot.

Foreign Military Financing – це програма Державного департаменту США, яка передбачає надання союзникам і партнерам Америки позик і грантів на придбання американського військового обладнання.

У травні стало відомо, що Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання майже 800 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже 6 млрд доларів.

Водночас Варшава скасувала процедуру закупівлі 32 вертольотів S-70i Black Hawk з заводу PZL Mielec, що належить американській компанії Lockheed Martin.