Президент Румынии говорит о "весомом подозрении", что РФ вмешивалась в майские выборы

Румынский президент Никушор Дан заявил, что есть основания говорить о попытках России повлиять на результат выборов главы Румынии как в конце прошлого года, так и в мае.

Об этом он сказал во время визита в австрийский город Зальцбург в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По словам Дана, как во время отмененного тура президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года, так и во время выборов в мае 2025 года были попытки манипулирования.

"Была создана сеть в интернете с веб-сайтами, которые привлекали людей различными темами, от спорта до здоровья или натуральных лекарств, эзотерики и всевозможных других вещей, которые мы видели в определенный момент в контексте выборов, действовавших в одном направлении", – сказал он.

Румынский президент добавил, что в таком случае возникает "весомое подозрение, что это вмешательство государства, которое не может быть никем иным, как Россией, тем более, что мы видим, как это происходит во многих местах Европы".

"Это одна часть этого вмешательства, а вторая – это агрессивные кампании дезинформации, которые мы видели и в ноябре, и в мае, за которые много денег заплатили в социальных сетях", – отметил Дан.

По его мнению, во время майских выборов президента Румынии "была очень, очень сильная реакция румынского общества, которое увидела опасность".

Лидер Румынии в то же время сравнил кампанию с ситуацией в Молдове, где вмешательство реализовывалось не только через кампанию влияния в соцсетях, но и сеть подкупа избирателей.

Еще во время президентской кампании в Румынии выражали обеспокоенность тем, что Россия может вмешаться в избирательный процесс.

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