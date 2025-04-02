У парламенті Румунії стурбовані можливим втручанням РФ у вибори

Очільник комітету парламенту Румунії з контролю за спецслужбами Александру Мурару бачить "конкретні ризики" втручання Росії у вибори в Румунії та інших європейських країнах.

Як пише "Європейська правда", його цитує Digi24.

Мурару, який очолює комітет парламенту з нагляду за діяльністю спецслужб, заявив, що бачить "конкретні ризики" російського втручання у вибори в Румунії та інших країнах Європи.

Він зазначив, що на обговореннях комітету за останній місяць ризики, пов’язані з недружніми діями Росії проти країн Заходу, були однією з пріоритетних тем.

Серед іншого, комітет працював з такими темами, як ризики й загрози для Румунії через можливе російське втручання – з дослідженням досвіду виборів у Молдові; аналіз спроб російського впливу на вибори у Європі, зокрема під час виборів до Європарламенту і президентських виборів у Румунії; інша недружня діяльність Росії проти Румунії, Молдови і Заходу загалом.

У комітеті зазначили, що "активний моніторинг розвитку цієї ситуації та потенційних зовнішніх ризиків залишається абсолютним пріоритетом".

Нагадаємо, у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента, що пройдуть у травні 2025 року.

Після цього Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил.

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