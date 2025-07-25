В Британии сняли арест с молдавского олигарха Платона, который отмыл более $20 млрд

Суд Великобритании в пятницу решил освободить из-под ареста молдавского олигарха Вячеслава Платона, который на родине фигурирует в нескольких делах об отмывании средств.

Эту информацию подтвердила Генеральная прокуратура Молдовы, пишет "Европейская правда".

Как пояснила молдавская Генпрокуратура, суд в Великобритании решил освободить Платона под залог, "поскольку условия, установленные в решении британского суда, были выполнены".

"В то же время суд установил ряд запретов, в частности запрет на владение международными проездными документами. Кроме того, указанное лицо обязано являться в полицию в определенные дни и часы", – добавили там.

В Министерстве юстиции Молдовы, в свою очередь, подчеркнули, что освобождение Платона из-под стражи не влияет на рассмотрение британскими властями запросов об экстрадиции олигарха.

"Британские суды должны вынести решение об экстрадиции в период с 24 по 28 ноября 2025 года", – говорится в сообщении.

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам об отмывании денег.

Самое главное из них связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен создал и возглавил преступную организацию "Ландромат", которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах.

Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы. Считается, что благодаря этой схеме удалось отмыть 22 млрд евро грязных российских денег.

Платон находился под стражей в Великобритании с марта 2025 года.