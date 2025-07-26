У Берліні розгорнули гігантський веселковий прапор через заборону ЛГБТ-символіки в Бундестазі

У Берліні активісти розгорнули гігантський веселковий прапор перед Рейхстагом на знак протесту проти заборони ЛГБТ-символіки в Бундестазі.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Перед будівлею Рейхстагу в Берліні активісти розгорнули величезний веселковий прапор площею 400 квадратних метрів на знак протесту проти рішення президента Бундестагу Юлії Кльокнер відмовитися від підняття прапора в День Крістофера Стріт (CSD), що відзначається 27 липня.

Кльокнер пояснила свою відмову "необхідністю зберігати політичний нейтралітет парламенту" і заборонила офіційну підтримку заходів CSD у Бундестазі.

Фото: Spiegel

Серед інших дій: заборона участі квір-об'єднання "Райдужна мережа" у марші CSD, вимога зняти прапори з депутатських офісів, а в одному випадку – навіть виклик поліції Бундестагу.

Рішення Кльокнер викликало обурення з боку активістів та опозиційних партій.

На відміну від Бундестагу, Бундесрат – верхня палата парламенту – оголосив, що в суботу підніме веселковий прапор як символ "різноманітності, поваги та толерантності".

Фото: Spiegel

Як зазначило видання, день Крістофера Стріт вшановує боротьбу ЛГБТ-спільноти за права, свободу й гідність, зокрема в пам'ять про події у Стоунволлі в Нью-Йорку 1969 року.

Нагадаємо, на початку липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під вогнем критики, коли виступив проти вивішування прапорів ЛГБТ+ у Бундестазі, аби не перетворювати його на "циркове шатро".

Нещодавно адміністративний суд Берліна відхилив скаргу батьківської пари на прапор ЛГБТ+, вивішений у школі, де їхня донька відвідує гуртки.