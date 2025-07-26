В Берлине развернули гигантский радужный флаг из-за запрета ЛГБТ-символики в Бундестаге

В Берлине активисты развернули гигантский радужный флаг перед Рейхстагом в знак протеста против запрета ЛГБТ-символики в Бундестаге.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Перед зданием Рейхстага в Берлине активисты развернули огромный радужный флаг площадью 400 квадратных метров в знак протеста против решения президента Бундестага Юлии Кёкнер отказаться от поднятия флага в День Кристофера Стрит (CSD), который отмечается 27 июля.

Кёкнер объяснила свой отказ "необходимостью сохранять политический нейтралитет парламента" и запретила официальную поддержку мероприятий CSD в Бундестаге.

Фото: Spiegel

Среди других действий: запрет участия квир-объединения "Радужная сеть" в марше CSD, требование снять флаги с депутатских офисов, а в одном случае – даже вызов полиции Бундестага.

Решение Клекнер вызвало возмущение со стороны активистов и оппозиционных партий.

В отличие от Бундестага, Бундесрат – верхняя палата парламента – объявил, что в субботу поднимет радужный флаг как символ "разнообразия, уважения и толерантности".

Фото: Spiegel

Как отметило издание, день Кристофера Стрит чествует борьбу ЛГБТ-сообщества за права, свободу и достоинство, в частности в память о событиях в Стоунволле в Нью-Йорке в 1969 году.

Напомним, в начале июля канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под огнем критики, когда выступил против вывешивания флагов ЛГБТ+ в Бундестаге, чтобы не превращать его в "цирковое шатро".

Недавно административный суд Берлина отклонил жалобу родительской пары на флаг ЛГБТ+, вывешенный в школе, где их дочь посещает кружки.