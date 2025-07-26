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Блок проросійських партій влаштував мітинг у центрі Кишинева

Новини — Субота, 26 липня 2025, 14:28 — Марія Ємець

Нещодавно створений блок проросійських партій Молдови, до якого входить зокрема політсила експрезидента Ігоря Додона, влаштував перший спільний мітинг у Кишиневі. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

26 липня блок у складі проросійської "Партії соціалістів", "Партії комуністів", "Серце Молдови" на чолі з Іриною Влах і "Майбутнє Молдови" на чолі з Василе Тарлевим зібрались перед Національним театром опери і балету. 

 

На акцію зібрали близько кількасот людей. Учасники скандували гасла проти президентки Маї Санду та її політсили "Дія і солідарність" (PAS). 

 

Додон особисто виступав на мітингу та традиційно звинуватив чинну валаду у "встановленні диктатури", "здачі країни під зовнішнє управління" Брюсселю, Вашингтону і Лондону та "знущанні над людьми". 

Влах, колишня очільниця автономного регіону Гагаузія, заявила про необхідність "притягти "жовтих" до відповідальності і прогнати, поклавши край хаосу і бідності". 

Нагадаємо, партії заявили про плани створення політичного блоку раніше цього тижня, але його назви ще не оголосили. 

Також вони заявили, що збираються організовувати масові протести.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни. 

Детально про передвиборчу ситуацію – у статті Два плани протидії Кремлю: як партія Санду планує зберегти владу на виборах у Молдові

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