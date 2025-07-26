Блок проросійських партій влаштував мітинг у центрі Кишинева

Нещодавно створений блок проросійських партій Молдови, до якого входить зокрема політсила експрезидента Ігоря Додона, влаштував перший спільний мітинг у Кишиневі.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

26 липня блок у складі проросійської "Партії соціалістів", "Партії комуністів", "Серце Молдови" на чолі з Іриною Влах і "Майбутнє Молдови" на чолі з Василе Тарлевим зібрались перед Національним театром опери і балету.

На акцію зібрали близько кількасот людей. Учасники скандували гасла проти президентки Маї Санду та її політсили "Дія і солідарність" (PAS).

Додон особисто виступав на мітингу та традиційно звинуватив чинну валаду у "встановленні диктатури", "здачі країни під зовнішнє управління" Брюсселю, Вашингтону і Лондону та "знущанні над людьми".

Влах, колишня очільниця автономного регіону Гагаузія, заявила про необхідність "притягти "жовтих" до відповідальності і прогнати, поклавши край хаосу і бідності".

Нагадаємо, партії заявили про плани створення політичного блоку раніше цього тижня, але його назви ще не оголосили.

Також вони заявили, що збираються організовувати масові протести.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

Детально про передвиборчу ситуацію – у статті Два плани протидії Кремлю: як партія Санду планує зберегти владу на виборах у Молдові