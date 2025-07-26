Блок пророссийских партий устроил митинг в центре Кишинева

Недавно созданный блок пророссийских партий Молдовы, в который входит, в частности, политическая сила экс-президента Игоря Додона, устроил первый совместный митинг в Кишиневе.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

26 июля блок в составе пророссийской "Партии социалистов", "Партии коммунистов", "Сердце Молдовы" во главе с Ириной Влах и "Будущее Молдовы" во главе с Василе Тарлевым собрались перед Национальным театром оперы и балета.

На акцию собрали около нескольких сотен человек. Участники скандировали лозунги против президента Майи Санду и ее политсилы "Действие и солидарность" (PAS).

Додон лично выступил на митинге и традиционно обвинил действующую власть в "установлении диктатуры", "сдаче страны под внешнее управление" Брюсселю, Вашингтону и Лондону и "издевательстве над людьми".

Влах, бывшая глава автономного региона Гагаузия, заявила о необходимости "привлечь „желтых" к ответственности и прогнать, положив конец хаосу и бедности".

Напомним, партии заявили о планах создания политического блока ранее на этой неделе, но его название еще не объявили.

Также они заявили, что собираются организовывать массовые протесты.

Напомним, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

Подробно о предвыборной ситуации – в статье Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове