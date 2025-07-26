Один з великих вокзалів Парижа дві години був заблокований через забуту валізу
Один із ключових залізничних вокзалів Парижа у суботу майже на дві години зупинив роботу через забуту валізу.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда",
Вранці 26 липня, у розпал сезону відпусток, рух поїздів до та від вокзалу Монпарнас зупинився майже на дві години через ретельні безпекові перевірки, спричинені забутою валізою.
Покинутий багаж виявили у вагоні швидкісного експреса з Кемпе у Бретані.
Спершу адміністрація вокзалу намагалась докликатися власника валізи через оголошення, але він так і не знайшовся. Після цього викликали мінно-вибухову службу та евакуювали вокзал.
У період з приблизно 9:50 до 11:30 не міг відправитися жоден потяг. У підсумку поїзди до Бордо, Ренна, Тулузи поїхали із затримкою на годину і 40 хвилин.
Ввечері у п’ятницю аналогічна ситуація сталася на вокзалі Ліона, деякі поїзди у підсумку спізнилися більш як на чотири години.
В середині червня у Польщі через схожу ситуацію евакуювали один з терміналів міжнародного аеропорту Варшави.
Наприкінці травня на півдні Франції швидкісний поїзд мало не зійшов з рейок та не зумів дістатися місця призначення через сильну грозу.