У Польщі евакуювали пасажирів через підозрілий багаж в аеропорту

У Варшаві через залишений без нагляду підозрілий багаж здійснювалася евакуація одного з терміналів столичного аеропорту імені Шопена.

Про це в X повідомив аеропорт імені Шопена, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 червня, у Варшаві через підозрілий багаж евакуювали людей з одного з терміналів столичного аеропорту імені Шопена.

Також в тоді інформували про значні труднощі з доступом до аеропорту з усіх боків. Державні служби працювали на місці.

Згодом в аеропорту повідомили, що евакуацію скасували та відновили доступ до термінала.

Як писали, у неділю та в ніч проти понеділка, 16 червня, у Вільнюсі надійшли неправдиві повідомлення про вибухівку, закладену в Департаменті поліції, Вільнюському аеропорту, в літаку та в торговому центрі Panorama.

А нещодавно роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.