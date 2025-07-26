Один из крупных вокзалов Парижа два часа был заблокирован из-за забытого чемодана

Один из ключевых железнодорожных вокзалов Парижа в субботу почти на два часа остановил работу из-за забытого чемодана.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Утром 26 июля, в разгар сезона отпусков, движение поездов до и от вокзала Монпарнас остановилось почти на два часа из-за тщательных проверок, вызванных забытым чемоданом.

Брошенный багаж обнаружили в вагоне скоростного экспресса из Кемпе в Бретани.

Сначала администрация вокзала пыталась разыскать владельца чемодана через объявления, но он так и не нашёлся. После этого вызвали минно-взрывную службу и эвакуировали вокзал.

В период с примерно 9:50 до 11:30 не смог отправиться ни один поезд. В итоге поезда в Бордо, Ренн, Тулузу отправились с задержкой на час и 40 минут.

Вечером в пятницу аналогичная ситуация произошла на вокзале Лиона, некоторые поезда в итоге опоздали более чем на четыре часа.

В середине июня в Польше из-за похожей ситуации эвакуировали один из терминалов международного аэропорта Варшавы.

В конце мая на юге Франции скоростной поезд чуть не сошел с рельсов и не смог добраться до места назначения из-за сильной грозы.