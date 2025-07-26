В Норвегии после двух дней поисков в горах спасли туриста из Нидерландов
В горах популярного туристического региона Норвегии после двух дней поисков нашли живым 60-летнего туриста из Нидерландов.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
Об исчезновении мужчины из Нидерландов в возрасте за 60 лет сообщили его родные в четверг после того, как он не вернулся с выхода в горы в районе известных Cтупеней троллей и Стены троллей на западе Норвегии.
Семья сначала вместе отправилась к вершине Стаббескаре с самой высокой точкой на высоте 1431 метр. Каменистый путь считается довольно сложным маршрутом, занимающим 4-5 часов.
Жена и дочь ближе к концу подъема слишком устали и решили спускаться, а отец пошел к вершине. После этого погода быстро испортилась, а мужчина не вернулся.
Поиски пропавшего продолжались два дня в условиях дождя и густого тумана, спасатели – около 30 человек из разных служб – привлекли вертолет и беспилотник. Вертолет иногда было невозможно использовать из-за слишком опасной видимости.
В итоге мужчину нашли живым на высоте около 1050 метров. Он травмирован и замерз, но был в сознании и сразу мог говорить со спасателями.
Его эвакуировали в больницу в муниципалитете Молде для дообследования.
Несколько лет назад в этом же районе две сестры погибли и третья пострадала в результате удара молнии в горах.
В Италии в начале недели спасли туриста-спелеолога, который застрял в пещере.