В Норвегии после двух дней поисков в горах спасли туриста из Нидерландов

В горах популярного туристического региона Норвегии после двух дней поисков нашли живым 60-летнего туриста из Нидерландов.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Об исчезновении мужчины из Нидерландов в возрасте за 60 лет сообщили его родные в четверг после того, как он не вернулся с выхода в горы в районе известных Cтупеней троллей и Стены троллей на западе Норвегии.

Фото: Arnt Morten Olsen

Семья сначала вместе отправилась к вершине Стаббескаре с самой высокой точкой на высоте 1431 метр. Каменистый путь считается довольно сложным маршрутом, занимающим 4-5 часов.

Жена и дочь ближе к концу подъема слишком устали и решили спускаться, а отец пошел к вершине. После этого погода быстро испортилась, а мужчина не вернулся.

Поиски пропавшего продолжались два дня в условиях дождя и густого тумана, спасатели – около 30 человек из разных служб – привлекли вертолет и беспилотник. Вертолет иногда было невозможно использовать из-за слишком опасной видимости.

В итоге мужчину нашли живым на высоте около 1050 метров. Он травмирован и замерз, но был в сознании и сразу мог говорить со спасателями.

Его эвакуировали в больницу в муниципалитете Молде для дообследования.

Несколько лет назад в этом же районе две сестры погибли и третья пострадала в результате удара молнии в горах.

В Италии в начале недели спасли туриста-спелеолога, который застрял в пещере.