У Берліні десятки тисяч людей взяли участь у ЛГБТ-параді

47-й ЛГБТ-парад Christopher Street Day (CSD) за участі десятків тисяч людей відбувся у Берліні в суботу, 26 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Вулицями німецької столиці рухалися близько 100 різних пішохідних груп та 80 платформ, спостерігали за маршем тисячі глядачів.

Reuters

Учасники параду закликали до кращого захисту ЛГБТ-спільноти й до рівності. Також вони згадали про дебати щодо підняття райдужного прапора на будівлі Рейхстагу, де розташований Бундестаг, під час маршу.

Голова Бундестагу Юлія Кльокнер раніше вирішила не піднімати веселковий прапор над парламентом, як це практикувалося у попередні роки. Її рішення підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який аргументував свою позицію тим, що німецький парламент – "не цирк шапіто".

У відповідь на це деякі учасники параду несли плакати: "Саме мій цирк" або "Ласкаво просимо до циркового намету любові, справедливості та свободи, пане Мерц" та інші.

На узбіччі маршруту прайду зібралася невелика ультраправа контрдемонстрація під гаслом "проти терору CSD" в якій, за оцінками поліції, було 30-50 людей.

Вони тримали символіку руху Deutsche Jugend Voran ("Німецька молодь вперед"), який Берлінське бюро захисту Конституції класифікує як ультраправий, екстремістський і спрямований на насильство. Шістьох учасників цієї акції затримали за порушення законів про зброю і вибухові речовини, повідомляє dpa.

В іншому районі Берліна у суботу відбулася акція під назвою "Інтернаціоналістичний квір-прайд за визволення". Втім, він відзначився не ЛГБТ-тематикою, а пропалестинськими і антисемітськими гаслами, палестинськими прапорами і символікою, а також агресивною поведінкою учасників.

За оцінками поліції, в цій демонстрації взяли участь близько 10 000 людей. Учасники кидали пляшки і пакети з фарбою та цілеспрямовано завдавали ударів флагштоками. Кілька поліцейських зазнали поранень. Через таку агресивну поведінку правоохоронці почали проводити затримання і достроково розганяти демонстрацію.

Як повідомлялося, у Берліні активісти розгорнули гігантський веселковий прапор перед Рейхстагом на знак протесту проти заборони ЛГБТ-символіки в Бундестазі.