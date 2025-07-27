В Берлине десятки тысяч людей приняли участие в ЛГБТ-параде

47-й ЛГБТ-парад Christopher Street Day (CSD) с участием десятков тысяч людей прошел в Берлине в субботу, 26 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По улицам немецкой столицы двигались около 100 различных пешеходных групп и 80 платформ, за маршем наблюдали тысячи зрителей.

Участники парада призвали к лучшей защите ЛГБТ-сообщества и к равенству. Также они вспомнили о дебатах по поводу поднятия радужного флага на здании Рейхстага, где расположен Бундестаг, во время марша.

Председатель Бундестага Юлия Клекнер ранее решила не поднимать радужный флаг над парламентом, как это практиковалось в предыдущие годы. Ее решение поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, который аргументировал свою позицию тем, что немецкий парламент – "не цирк шапито".

В ответ на это некоторые участники парада несли плакаты: "Это мой цирк" или "Добро пожаловать в цирковой шатер любви, справедливости и свободы, господин Мерц" и другие.

На обочине маршрута прайда собралась небольшая ультраправая контрдемонстрация под лозунгом "против террора CSD", в которой, по оценкам полиции, было 30-50 человек.

Они держали символику движения Deutsche Jugend Voran ("Немецкая молодежь вперед"), которое Берлинское бюро защиты Конституции классифицирует как ультраправое, экстремистское и направленное на насилие. Шесть участников этой акции задержали за нарушение законов об оружии и взрывчатых веществах, сообщает dpa.

В другом районе Берлина в субботу прошла акция под названием "Интернационалистический квир-прайд за освобождение". Впрочем, она отличилась не ЛГБТ-тематикой, а пропалестинскими и антисемитскими лозунгами, палестинскими флагами и символикой, а также агрессивным поведением участников.

По оценкам полиции, в этой демонстрации приняли участие около 10 000 человек. Участники бросали бутылки и пакеты с краской и целенаправленно наносили удары флагштоками. Несколько полицейских получили ранения. Из-за такого агрессивного поведения правоохранители начали проводить задержания и досрочно разгонять демонстрацию.

Как сообщалось, в Берлине активисты развернули гигантский радужный флаг перед Рейхстагом в знак протеста против запрета ЛГБТ-символики в Бундестаге.