Британська розвідка відзначила перше скасування в РФ параду до дня ВМФ

Британська розвідка звернула увагу, що в РФ вперше повністю скасують парад до дня військово-морського флоту.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 27 липня, передає "Європейська правда".

"Майже напевно, що парад "День ВМФ Росії", який спочатку планувався на неділю 27 липня 2025 року, був скасований по всій Росії через міркування безпеки", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії згадали, що 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військово-морський парад. Він включав огляд військових кораблів, деякі з яких припливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутніми на ньому. Історично парад відвідували кораблі та представники інших країн.

"Головний військово-морський парад був зменшений в масштабах у 2024 році, але це перший раз, коли він був скасований з моменту його заснування в 2017 році. Швидше за все, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом", – йдеться в огляді.

В одному з останніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".