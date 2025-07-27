Британская разведка отметила первую отмену в РФ парада ко Дню ВМФ

Британская разведка обратила внимание, что в РФ впервые полностью отменят парад ко Дню Военно-Морского Флота.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 27 июля, передает "Европейская правда".

"Почти наверняка, что парад "День ВМФ России", который изначально планировался на воскресенье 27 июля 2025 года, был отменен по всей России из соображений безопасности", – говорится в обзоре.

В Минобороны Великобритании напомнили, что в 2017-2024 годах в День ВМФ в Санкт-Петербурге проходил главный военно-морской парад. Он включал смотр военных кораблей, некоторые из которых приплывали из других регионов России, чтобы присутствовать на нем. Исторически парад посещали корабли и представители других стран.

"Главный военно-морской парад был уменьшен в масштабах в 2024 году, но это первый раз, когда он был отменен с момента его основания в 2017 году. Скорее всего, состоятся небольшие церемонии, а День ВМФ остается российским национальным праздником", – говорится в обзоре.

В одном из последних обзоров разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в войне против Украины за 2025 год.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путинымроссиян как "пушечного мяса".