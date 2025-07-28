ЗМІ: Бундесвер хоче отримати далекобійні безпілотники до 2029 року

До 2029 року Збройні сили Німеччини хочуть мати в своєму арсеналі перші безпілотні літальні апарати, здатні вражати цілі в глибині ворожої території.

Про це пише газета Handelsblatt із посиланням на власну інформацію, передає "Європейська правда".

За даними німецької газети, Військово-повітряні сили країни направили відповідне замовлення провідним німецьким виробникам озброєння та стартапам. Три консорціуми вже інтенсивно працюють над конкретними концепціями.

Airbus Defense об'єднав зусилля з американським стартапом Kratos, а Rheinmetall – зі спеціалістом з безпілотників Anduril. За інформацією газети, у гонці також бере участь мюнхенський стартап Helsing.

Керівник компанії Helsing – Гундберт Шерф – не захотів підтвердити це прямо, проте зазначив, що його компанія "інтенсивно працює над питанням домінування в повітрі".

"Ми думаємо над тим, як можна подолати технологічні прогалини, що з'являються", – сказав він.

Helsing вже деякий час виробляє бойові дрони, але ще не дрони глибокого удару. Дрони з так званою здатністю глибокого точного удару здатні вражати командні пункти, логістичні центри або ракетні пускові установки далеко за лінією фронту. Наразі німецькі збройні сили мають для цих цілей лише крилату ракету Taurus з максимальною дальністю польоту 500 км.

Як зазначає газета, Збройні сили Німеччини зараз прагнуть придбати цілий арсенал зброї великої дальності, здатної вражати цілі на відстані до 2000 км.

Окрім нових крилатих ракет, які розробляються спільно з європейськими партнерами, незабаром свою роль мають відіграти озброєні безпілотні літаки, що летять зі швидкістю, трохи меншою за швидкість звуку, і мають дальність польоту понад 1000 км.

Міністерство оборони країни підтвердило підготовку до цього.

"Попередні обговорення на цю тему вже ведуться", – відповіло міністерство на запит.

Однак воно зазначило, що наразі не може надати жодної інформації про "внутрішні деталі планування потенціалу".

Як відомо, близько половини жителів Німеччині погоджуються з думкою федерального уряду про те, що Росія становить загрозу для країни.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.